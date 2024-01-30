Пытавшуюся поджечь российскую школу учительницу арестовали

Суд в Чебоксарах арестовал на два месяца учительницу, пытавшуюся поджечь школу

Суд в Чебоксарах арестовал на два месяца 46-летнюю учительницу начальных классов, которая пыталась поджечь школу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В зале суда женщина заявила, что была уверена, что сотрудничает с российскими спецслужбами.

О попытке поджога школы в Чебоксарах стало известно в понедельник, 29 января. По данным Telegram-канала Mash, женщина пришла в учебное заведение и подожгла два класса. Местный охранник заметил происходящее и вызвал полицию.

Позже женщина призналась, что действовала по указанию телефонных мошенников. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.