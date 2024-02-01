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08:38, 1 февраля 2024Экономика

В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

«Ъ»: в 2023 году импорт вина и крепкого спиртного в Россию вырос на 7 %

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Россию стали ввозить больше вина и крепкого алкоголя — объемы импорта в 2023 году увеличились на семь процентов и преодолели планку в 520 миллионов литров. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

В пятерку крупнейших импортеров спиртного вошли Х5 Group (увеличила объемы поставок на 18 процентов, до 44,4 миллиона литров), Bacardi (38 миллионов литров), «Бристоль» и «Красное&Белое» (37,9 миллиона литров), развивающая сеть «Винлаб» Novabev Group (35,8 миллиона литров) и «Магнит» (плюс 83 процента, увеличил поставки до 28,5 миллиона литров).

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, крупнейшие сети стали отказываться от услуг технических импортеров, ввозивших алкоголь под заказ из-за меньшей стабильности схемы. В X5 Group нарастили поставки вин из Грузии, Азербайджана, ЮАР, Аргентины, Армении и заключили соглашения на поставки виски с новыми партнерами. В «Магните» объяснили рост объемов низкой базой 2022 года.

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Поставки вина, на импорт которого из недружественных стран с августа 2023 года действуют повышенные пошлины, в годовом выражении выросли на один процент, до 428,4 миллиона литров. Импорт крепкого алкоголя увеличился на 45 процентов, до 92,38 миллиона литров, из которых порядка трети (37,4 миллиона литров) — виски. Лидерами по ввозу крепких напитков заняли разрешенные к параллельному импорту Johnnie Walker (Diageo) и Jack Daniels (Brown-Forman).

По мнению руководителя винного портфеля Luding Group Евгения Щербакова, в 2024 году импорт вин из недружественных стран продолжит снижаться, вина из ЕС будут дорожать, а поставки из дружественных стран, наоборот, могут увеличиться на 10–15 процентов. Одновременно с этим представители группы ждут роста импорта коньяка, виски и текилы перед увеличением акцизов на вина в мае 2024 года.

В 2023 году продажи спиртного в магазинах в России, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, достигли 229,5 миллиона декалитров и превысили исторический максимум на 4,1 процента. По данным Росалкогольтабакконтроля, водка практически повторила рекорд прошлого года — 75,6 миллиона декалитров (минус 0,8 процента). В 2022-м году ее продажи выросли почти на 6 процентов, при этом с 2016-го ее потребление оставалось стабильным.

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      Вячеслав Агапов
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