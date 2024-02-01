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01:09, 2 февраля 2024Мир

В Словакии отказались давать деньги на оружие Украине

Фицо: средства Словакии из фонда ЕС не пойдут на оружие для Украины
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben/File Photo/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова перечислять средства в Фонд ЕС для Украины, но при одном условии — эти деньги не должны тратиться на оружие для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Любая военная помощь остается на базе двусторонних отношений. Мы можем разминировать, помогать по-другому, но это будут нелетальные средства», — сказал руководитель словацкого правительства. Он добавил, что верить в военное решение конфликта на Украине.

Долгосрочная программа помощи Украине размером в 50 миллиардов евро рассчитана до 2027 года. До последнего момента выделение средств блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в итоге руководству ЕС удалось поменять его позицию. Как пишет Reuters, соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости». Это было одной из условий, на которых Венгрия согласилась утвердить долгосрочную помощь Киеву.

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      Марина Совина
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