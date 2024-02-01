В США высказались о последствиях сокращения помощи Украине

WSJ: к концу лета ВСУ будет тяжело удерживать фронт без помощи США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся в трудном положении уже к концу лета в случае отсутствия помощи со стороны США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметил военный эксперт Марк Кансиан, слова которого приводит издание, сейчас Киев получает на две трети меньше оружия, чем во время контрнаступления летом прошлого года. «К концу весны они [поставки вооружений] будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта. (...) Украина постоянно нуждается в широком спектре помощи», — заявил он.

Украинская армия может столкнуться с проблемами уже в течение нескольких месяцев, если Вашингтон не выделит Киеву новый пакет военный помощи, добавляет газета.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ. Он сообщил, что военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной.