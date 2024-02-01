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08:13, 1 февраля 2024Россия

Вакцинация от COVID-19 перестанет быть обязательной для двух категорий россиян

«Ъ»: в России станет необязательной вакцинация учителей и врачей от COVID-19

Фото: Pixabay

Минздрав России обновил требования к вакцинации жителей от COVID-19 — с 1 сентября она станет необязательной для врачей и учителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В условиях, когда в России сформировался высокий иммунитет против вируса, а эпидситуация стабилизировалась, Минздрав считает целесообразным перейти от массовой вакцинации к защите наиболее уязвимых категорий граждан. Среди них люди старше 18 лет, которые ранее не болели COVID-19 и не прививались, а также россияне старше 60 лет. Помимо этого, к группе риска относятся пациенты с хроническими заболеваниями и первичным или вторичными иммунодефицитами.

Документ Минздрава также устанавливает срок повторной вакцинации от коронавируса — он должен составлять не менее года. Такие правила будут действовать до 1 марта 2030 года.

«Требование к вакцинации перешло в статус формальности. На практике по собственной инициативе мало кто прививается от коронавируса. Требования по обязательной вакцинации перед поездками и в других случаях сняты. Произошли послабления в медицинских организациях», — сказал научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам главврача клиники «Ниармедик» Анны Рыбаковой, врачебное сообщество своими действиями фактически признало, что вакцинация от COVID-19 сошла на нет.

В ноябре 2023 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. Однако она советовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

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      Анастасия Шейкина
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