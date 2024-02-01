Появились первые обзоры очков дополненной реальности Apple

TechSpot: журналисты IT-изданий опубликовали обзоры Apple Vision Pro

Зарубежные блогеры и СМИ опубликовали первые обзоры гарнитуры Apple Vision Pro. На это обратили внимание авторы издания TechSpot.

Публикации на тему девайса появились по согласованию с Apple вечером 30 января. Авторы TechSpot заметили, что журналисты и авторы блогов в целом высоко оценили очки дополненной реальности, похвалив гаджет за качественный дисплей, достойную интеграцию с AR-приложениями, хорошо работающую функцию отслеживания рук и глаз, стабильную связь с MacBook.

«Vision Pro — потрясающий продукт. Это устройство первого поколения, которое действительно может создать только Apple», — отметили авторы The Verge. «Устройство предлагает футуристический интерфейс для отслеживания глаз и рук, а также захватывающее дух 3D-видео и действительно впечатляющие приложения AR», — оценили гаджет журналисты Tom's Guide.

Авторы ZDNet назвали запуск Vision Pro важной вехой в развитии виртуальной реальности. Специалисты CNBC описали гарнитуру как самый интересный продукт Apple за последние годы.

Также обзорщики указали на недостатки очков дополненной реальности. Они отметили, что девайс стоит очень дорого — минимум 3500 долларов, или около 313 тысяч рублей. Кроме того, их разочаровало, что для работы устройства необходим провод и громоздкий аккумулятор, а также отсутствует многие популярные приложения — например, Netflix и YouTube.

В конце января стало известно, что гарнитуру дополненной реальности от Apple нельзя будет полноценно использовать в России. Многие функции девайса ориентированы на использование только в США.