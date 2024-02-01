Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:06, 1 февраля 2024Наука и техника

Появились первые обзоры очков дополненной реальности Apple

TechSpot: журналисты IT-изданий опубликовали обзоры Apple Vision Pro

Фото: Loren Elliott / Reuters

Зарубежные блогеры и СМИ опубликовали первые обзоры гарнитуры Apple Vision Pro. На это обратили внимание авторы издания TechSpot.

Публикации на тему девайса появились по согласованию с Apple вечером 30 января. Авторы TechSpot заметили, что журналисты и авторы блогов в целом высоко оценили очки дополненной реальности, похвалив гаджет за качественный дисплей, достойную интеграцию с AR-приложениями, хорошо работающую функцию отслеживания рук и глаз, стабильную связь с MacBook.

«Vision Pro — потрясающий продукт. Это устройство первого поколения, которое действительно может создать только Apple», — отметили авторы The Verge. «Устройство предлагает футуристический интерфейс для отслеживания глаз и рук, а также захватывающее дух 3D-видео и действительно впечатляющие приложения AR», — оценили гаджет журналисты Tom's Guide.

Авторы ZDNet назвали запуск Vision Pro важной вехой в развитии виртуальной реальности. Специалисты CNBC описали гарнитуру как самый интересный продукт Apple за последние годы.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

Также обзорщики указали на недостатки очков дополненной реальности. Они отметили, что девайс стоит очень дорого — минимум 3500 долларов, или около 313 тысяч рублей. Кроме того, их разочаровало, что для работы устройства необходим провод и громоздкий аккумулятор, а также отсутствует многие популярные приложения — например, Netflix и YouTube.

В конце января стало известно, что гарнитуру дополненной реальности от Apple нельзя будет полноценно использовать в России. Многие функции девайса ориентированы на использование только в США.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

      Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

      Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

      Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

      В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

      Россияне приготовились тратить больше на жилье

      Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше