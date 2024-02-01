ВМС Великобритании заявили о нападении в Красном море

ВМС Великобритании были атакованы неизвестными силами в Красном море

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании были атакованы неизвестными силами в Красном море у берегов порта в Йемене Ходейда. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях [105 километрах] к западу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование», — заявили в управлении.

Инцидент был идентифицирован как «нападение». Всем проходящим судам было рекомендовано быть осторожными при движении по Красному морю.

Ранее йеменские ополченцы-хуситы атаковали противокорабельными ракетами эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Gravely в Красном море. Они заявили, что продолжат и далее атаки в целях самообороны.