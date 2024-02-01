Водителей предупредили об опасности перепада температур

Автоэксперт Манн: ездить на машине в перепады температур опасно

В периоды перепадов температур на улице опасно передвигаться на машине. Об этом предупредила водителей эксперт по безопасности на транспорте, член рабочей группы в Комитете по транспорту Госдумы Юлия Манн в беседе с интернет-изданием «Абзац».

При скачках температур на дорогах образуются каша или гололед. Чаще всего, по словам специалистки, аварии в такую погоду случаются из-за покрышек. Если автомобилисты ездят на летней или всесезонной резине, то в экстренной ситуации им гораздо сложнее остановить машину. «На втором месте — несоблюдение дистанции в гололед. Она должна быть минимум в четыре корпуса автомобиля, а не обычные полтора-два метра», — рассказала Манн.

Автоэксперт также дала советы, как вести себя при попадании в занос. Манн не рекомендует резко тормозить в такой ситуации — лучше провернуть руль в сторону заноса, чтобы выровнять корпус машины, а затем очень плавно и аккуратно нажать на тормоз или просто переключиться на более низкую передачу.

Автомобилистам с маленьким стажем вождения специалистка посоветовала вовсе воздержаться от поездок в такую погоду. Желающим уверенно чувствовать себя на дорогах даже в перепады температур и гололед Манн порекомендовала пойти в школу экстремального вождения.

Ранее автоэксперт Максим Соколов рассказал, что перепады температур опасны и для самого автомобиля. Особенно вреден конденсат, считает специалист. Он появляется в двигателе и других ответственных узлах. Конденсат попадает в моторное масло, жидкость гидроусилителя, тормозную жидкость, но не растворяется, а остается в виде эмульсии. Это нарушает физические свойства рабочих жидкостей и влияет на их эффективность.