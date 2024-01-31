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08:13, 1 февраля 2024Россия

Автоэксперт рассказал о способе защитить машину от перепадов температур

Автоэксперт Соколов: перепады температур опасны для автомобиля

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Зимние перепады температур, в частности, резкие морозы, негативно влияют на состояние автомобиля. Автоэксперт, эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов рассказал «Ленте.ру» о том, почему это происходит и о способе защитить машину от неприятных погодных условий.

«Опасен конденсат. Он появляется в двигателе и других ответственных узлах. Конденсат попадает в моторное масло, жидкость гидроусилителя, тормозную жидкость, но не растворяется, а остается в виде эмульсии. Это нарушает физические свойства рабочих жидкостей и влияет на их эффективность», — предупредил Соколов.

Также, по его словам, перепады температур негативно влияют на покрытия: из-за расширения и сжатия могут появиться микротрещины, которые чреваты коррозиями.

«Если есть возможность, нужно оставлять автомобиль в гараже или на закрытой стоянке, — рекомендовал автоэксперт. — При парковке выбирайте места, где автомобиль будет защищен от осадков и прямых солнечных лучей. Если нет возможности оставить автомобиль под крышей, можно использовать автомобильный чехол: он защитит авто от дождя, снега, пыльцы деревьев и птичьего помета. В солнечную погоду пригодятся накидки на лобовое стекло и приборную панель».

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Соколов также напомнил о необходимости менять резину два раза в год: зимняя устойчива к морозам, летняя – к высоким температурам. Всесезонная резина, как считает автоэксперт, недостаточно эффективна.

«Для зимы необходимо менять жидкости в ответственных механизмах авто. Покупать морозостойкий стеклоомыватель, моторное масло, масло для коробки передач. По правилам техобслуживания раз в три года меняют также жидкость гидроусилителя и тормозную жидкость. Если срок выпадает на зиму, лучше сделать это своевременно», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, он посоветовал не забывать регулярно мыть автомобиль, чтобы убрать пыль, грязь и реагенты. Зимой после мойки, по его словам, стоит пройтись силиконовой смазкой по уплотнителям в дверях, багажнике, залить незамерзайку в замки.

Ранее водителям перечислили ситуации, когда прогревать двигатель автомобиля стоит дольше обычного.

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      Наталия Белова
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