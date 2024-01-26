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13:37, 26 января 2024Среда обитания

Водителям перечислили ситуации для более долгого прогревания машины

Прогревать автомобиль дольше обычного посоветовали при нечищеной парковке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прогревать двигатель автомобиля дольше обычного следует, если парковка не чищена, и еще в нескольких случаях. Ситуации, когда потребуется потратить больше времени, перечислили водителям эксперты журнала «За рулем».

Специалисты также посоветовали учитывать, на какую дорогу нужно будет выехать с парковки. Если сразу придется встать в пробку, то долго мотор можно не прогревать, а если предстоит ехать по свободному шоссе — лучше потратить на это дополнительные несколько минут.

Кроме того, стоит брать во внимание тип коробки передач. Так, автоматическую трансмиссию можно прогреть путем переключения режимов, а механическая коробка передач прогревается одновременно с мотором. В этом случае необходимо чуть дольше прогреть автомобиль на холостых оборотах.

Дольше обычного следует прогревать машину, если она всю ночь простояла на морозе и лед плохо очищается со стекол. Нужно подождать, когда из печки пойдет теплый воздух и стекла оттают.

Ранее россиян предупредили об опасности прогрева машины при минусовых температурах, если дальних поездок не планируется. Это может привести к ухудшению свойств моторного масла, а затем и к неполадкам в работе двигателя, рассказали эксперты.

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      Нина Ташевская
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