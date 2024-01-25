Россиян предупредили об опасности прогрева авто в мороз в одном случае

Эксперт Носко: нельзя прогревать машину, если никуда не собираетесь ехать

Прогрев машины при минусовых температурах не всегда может пойти на пользу, заявил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт предупредил россиян, что в одном случае прогрев авто в мороз, напротив, может быть опасным. Речь идет о прогреве машины, в случае если водитель не собирается никуда ехать в ближайшее время. По словам Носко, нельзя напрасно заводить машину и прогревать ее, если дальних поездок не планируется.

«Это, как и короткие поездки, может привести к ухудшению свойств моторного масла, а затем и к неполадкам в работе двигателя. Так как при прогреве в верхних патрубках системы вентиляции картера появляется конденсат, и если завершить работу мотора через короткое время, на стенках трубок образуется влага, которая на морозе превратится в лед. Или смешается с моторным маслом, усугубив его качество, сделав более жидким. Попав в двигатель, такая эмульсия станет катализатором его переработки, что может привести к капитальному ремонту», — пояснил специалист.

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