Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 1 июня 2024Мир

В НАТО испугались возможного поражения Украины

Weapons and Strategy: в НАТО напуганы возможным поражением Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший помощник заместителя Министерства обороны США Стивена Брайена заявил, что в НАТО напуганы возможным поражением Украины. Об этом сообщает Weapons and Strategy.

По его словам, Североатлантический альянс сталкивается с реальной угрозой распада Украины из-за недостатка войск и больших потерь армии страны. «Пока они [лидеры НАТО] гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины», — говорится в статье.

Ранее в Евросоюзе выступили против заморозки конфликта на Украине и заявили, что урегулирование не будет устойчивым, если оно не будет основано на территориальной целостности страны.

24 мая Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Уточняется, что это может произойти при условии фиксации действующей линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Он много лет боролся с тяжелой болезнью

      Зеленский высказал опасения насчет политики Трампа по Украине

      Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Лавров прокомментировал смерть Чилингарова

      Британской разведке поручили искать российских шпионов

      Определились участники матча за Суперкубок УЕФА

      Шойгу высказался о смерти Чилингарова

      В США назвали Нетаньяху военным преступником

      ЦБ Венгрии порекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

      Патриарх Кирилл отреагировал на смерть Чилингарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше