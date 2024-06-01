В НАТО испугались возможного поражения Украины

Weapons and Strategy: в НАТО напуганы возможным поражением Украины

Бывший помощник заместителя Министерства обороны США Стивена Брайена заявил, что в НАТО напуганы возможным поражением Украины. Об этом сообщает Weapons and Strategy.

По его словам, Североатлантический альянс сталкивается с реальной угрозой распада Украины из-за недостатка войск и больших потерь армии страны. «Пока они [лидеры НАТО] гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины», — говорится в статье.

Ранее в Евросоюзе выступили против заморозки конфликта на Украине и заявили, что урегулирование не будет устойчивым, если оно не будет основано на территориальной целостности страны.

24 мая Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Уточняется, что это может произойти при условии фиксации действующей линии фронта.