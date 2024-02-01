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18:34, 1 февраля 202469-я параллель

Водителей российского региона призвали не выезжать на трассы

Жителей Российской Арктики призвали воздержаться от поездок на автомобилях

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жителей одного географического региона — Российской Арктики — призвали не выезжать на трассы и не пользоваться автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «КП Якутия» со ссылкой на комитет по транспорту республики.

Отмечается, что призыв актуален не только для Якутии, но и для всех арктических регионов, особенно их прибрежных районов.

По данным транспортников, на дорогах будет крайне сложная ситуация из-за сложных погодных условий — скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, а трассы заметет снегом.

Ранее член рабочей группы в Комитете по транспорту Госдумы Юлия Манн предупредила россиян об опасности перепада температур для водителей. При скачках температур на дорогах образуются каша или гололед. Чаще всего, по словам специалиста, аварии в такую погоду случаются из-за покрышек.

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      Марк Леонов
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