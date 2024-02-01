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07:39, 1 февраля 2024Россия

Володин анонсировал рассмотрение обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76

Володин: Госдума 1 февраля рассмотрит обращение к Конгрессу США по Ил-76
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Государственная Дума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу США по крушению Ил-76 в Белгородской области. Это анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — написал политик.

Зеленский, по его словам, уничтожил своих солдат, которые должны были вернуться после обмена. Володин подчеркнул, что американские конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает их оружие и как оно используется. Парламентарий выступил с призывом остановить поставки вооружений и прекратить преступления Киева против мирных граждан.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

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      Анастасия Шейкина
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