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05:00, 1 февраля 2024Из жизни

Высокая девушка заработала 44 миллиона рублей за год на фетишистах

Кадр: NT News

Высокая девушка стала моделью на OnlyFans и привела туда всю семью. Об этом сообщает NTN News.

В 2020 году Мари Темару из США, штат Флорида, уволили с работы из-за того, что началась пандемия. Пытаясь найти альтернативные способы заработка, девушка начала делать контент для социальных сетей о том, насколько она высокая. Рост девушки составляет 190,5 сантиметра. Вскоре она перешла на платформу OnlyFans, где стала снимать видео для любителей «великанш». Такой секс-фетиш еще называют макрофилией.

Темара — не единственная высокая девушка в семье. Рост ее отца Майкла почти 192 сантиметра, матери Кристин — 198 сантиметров, братьев Шейна и Троя — 206 и 208 сантиметров. Став «великаншей», Темара заработала 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей) только за первый месяц, а впоследствии ее доход стал достигать 500 тысяч долларов (около 44,6 миллиона рублей) ежемесячно. Вскоре девушка позвала остальную семью присоединиться к ней, и они согласились.

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Теперь все пятеро членов семьи снимают видео и фото и продают их на OnlyFans. Они также делают веселые ролики для соцсетей, в которых дополнительно увеличивают свой рост. Кристина Темара создает контент для фут-фетишистов, а Шейн и Трой Темара отказались от баскетбольной карьеры ради «семейного бизнеса» и снимают порноролики.

Совместно семья зарабатывает до 800 тысяч долларов в месяц (около 70 миллионов рублей). Мари Темара при этом входит в топ 0,1 процента моделей OnlyFans, а ее братья — в топ 3 процента.

В конце 2023 года слово «великанша» стало самым популярным поисковым запросом в сфере секс-фетишей. Этот секрет после анализа трафика раскрыл посвященный секс-фетишам порносайт Clips4Sale.

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      Антонина Черташ
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