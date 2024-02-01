Известный в России писатель пожелал Украине удачи в контрнаступлении

Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал Украине удачи в контрнаступлении

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли известного писателя Михаила Веллера, позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе с пранкерами он пожелал Киеву удачи в контрнаступлении, а также порассуждал о помощи США Украине и будущем России. Запись беседы доступна в их Telegram-канале.

Веллер не стал осуждать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города, уносящие жизни мирных жителей. «Вы знаете, еще не придумали такой способ воевать, чтобы не погибал ни один невиновный. (...) Даже самое высокоточное оружие каждый раз, куда хотим, не попадает», — заявил он. Писатель оценил ситуацию словами «здесь жертвы неизбежны».

Рассуждая о будущем России, он счел, что соседям страны было бы спокойнее, если бы она «размонтировалась на части». Помимо того, Веллер высказал пожелание, чтобы в России прекратил существование нынешний политический строй.

Писатель также осудил США за недостаточную помощь Украине. При этом Веллер счел, что Киеву не стоит полностью доверять Вашингтону, и раскритиковал руководство западной страны. «Всю технику можно перебросить за одну неделю. Все остальное — это байки для дефективных детишек. (...) Я не смею касаться коррупции в Украине, но то, что демократы тут делают бизнес, известно бомжу под забором», — заявил писатель.

Ранее Вован и Лексус поговорили с писательницей Людмилой Улицкой. В беседе с пранкерами она заявила, что гонорары с продажи ее книг идут на Украину.