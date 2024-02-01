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20:10, 1 февраля 2024Из жизни

Затонувший в XIX веке загадочный парусник появился у берегов Канады

Обломки парусника 1800-х годов вынесло к берегу в Канаде

Кадр: CBS News

В Канаде к берегу в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор вынесло крупный обломок корпуса деревянного корабля XIX века. Об этом сообщает CBC.

Загадочные обломки затонувшего корабля заметил рядом с поселком Кейп-Рэй на юго-западной оконечности острова 21-летний Гордон Блэкмор. Утром 20 января он отправился поохотиться на птиц и увидел, что в воде у берега появилась большая тень. С тех пор в Кейп-Рэй приезжает все больше людей, желающих посмотреть на остов старинного корабля.

Президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нил Берджесс заявил, что, по его мнению, выброшенный на мелководье парусник был построен в 1800-х годах. Он определил это по наличию некоторых конструктивных особенностей, в частности, медных деталей, скреплявших корпус. Длина обломка составляет около 24 метров.

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«Это был внушительный корабль, а думаю крупнее шхуны», — заявил Берджесс. Он также отметил, что если корпус парусника окажется дубовым, то построен он был за пределами Северной Америки. По мнению специалиста, обломки мог поднять со дна шторм Феона, который пронесся по району 24 сентября 2022 года. Ураган разрушил около сотни домов и даже изменил береговую линию.

В ноябре 2023 года сообщалось, что власти Колумбии собрались поднять сокровища с затонувшего испанского галеона «Сан-Хосе» не позднее 2026 года. Президент страны Густаво Петро потребовал ускорить работы по поискам драгоценного груза.

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      Никита Савин
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