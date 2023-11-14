С затонувшего галеона поднимут сокровища на 20 миллиардов долларов

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал поднять серебро с галеона «Сан-Хосе»

Власти Колумбии обещают поднять сокровища с затонувшего испанского галеона «Сан-Хосе» не позднее 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал ускорить работы по поискам груза «Сан-Хосе» и предложил создать для этого совместное предприятие или нанять частную фирму, которая способна решить эту задачу. «Это один из приоритетов администрации Петро, — заявил министр культуры этой страны Хуан Давид Корреа. — Президент сказал нам поторапливаться».

Испанский галеон «Сан-Хосе», возвращавшийся в Европу с серебром с боливийских рудников, пошел ко дну у берегов Колумбии в 1708 году. Специалисты оценивают стоимость его груза в 20 миллиардов долларов. Это один из самых крупных кладов в истории.

В 1981 году американская компания Glocca Morra сумела отыскать место кораблекрушения, но колумбийские власти не позволили поднять драгоценности. В 2015 году Колумбия объявила, что обломки «Сан-Хосе» нашли в другом месте. Основатели Glocca Morra считают это обманом. Они обратились в суд и добиваются, чтобы страна выплатила им 10 миллиардов долларов, то есть половину предполагаемой стоимости клада.

Ранее сообщалось, что дайверы обнаружили сотни бутылок коньяка и ликера времен Первой мировой войны на затопленном шведском судне в Балтийском море. Они работали круглосуточно в течение недели, чтобы извлечь со дна несколько сотен бутылок алкоголя.