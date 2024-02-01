Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

Запущенный на ракете Falcon 9 космический корабль Cygnus состыковался с МКС

Запущенный на ракете Falcon 9 грузовой корабль Cygnus состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Стыковка произошла в четверг, 1 февраля, в 15:14 по московскому времени. Астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О’Хара при помощи руки-манипулятора осуществили захват корабля, подведя его к шлюзовому люку.

Пуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся 30 января в 20:07 по московскому времени.

Ранее Cygnus запускался к МКС при помощи ракеты Antares, первая ступень которой оснащалась двумя российскими двигателями РД-181.

На орбите впервые запущенный носителем Falcon 9 корабль пробудет минимум сто дней. На его борту находится более 3,7 тонны грузов, в том числе трехмерный принтер для печати металлических изделий и робот для проведения хирургических операций.