Жених попросил невесту сократить медовый месяц ради мальчишника его друга

Мужчина предложил невесте сократить медовый месяц, потому что захотел попасть на мальчишник друга. Об этом девушка написала на платформе Reddit.

Собирающаяся вступить в брак девушка поделилась с пользователями своей проблемой. По ее словам, жених попросил ее закончить путешествие, запланированное на медовый месяц, раньше, потому что даты совпадают с мальчишником его лучшего друга. Когда мужчина сказал ей об этом, невеста ужасно расстроилась, не понимая, почему возлюбленный так расставил приоритеты.

При этом молодожены успевают на саму свадьбу друга. Девушка не уточнила, на сколько дней ее жених хочет уменьшить поездку ради мальчишника. Она отметила, что они обсудили ситуацию, но не смогли прийти к компромиссу.

Пост невесты вызвал у пользователей противоречивую реакцию. Многие стали задавать дополнительные вопросы, чтобы понять, насколько жених близок с другом и сколько дней он хочет отрезать от медового месяца. Часть комментаторов осудила решение мужчины и посочувствовала невесте. Несколько человек написали, что паре стоит пойти на прием к психологу и на время отложить свадьбу.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии осталась недовольна выбором места для медового месяца и решила развестись с мужем. Партнер обещал ей поездку на Гоа или за границу, но в итоге повез жену и свою семью в город, куда хотела попасть его мать.