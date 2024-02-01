Женщина обнаружила простой способ достигать ярких оргазмов

38-летняя американка Тони Лара призналась, что ее сексуальная жизнь стала ярче после отказа от алкоголя. О том, как она обнаружила простой способ достигать ярких оргазмов, бывшая барменша рассказала изданию New York Post.

Женщина призналась, что раньше всегда пила алкоголь перед свиданиями, потому что очень волновалась при мысли о встрече или интимной близости. Несколько лет назад она перестала употреблять спиртное и поняла, что ее сексуальная жизнь стала ярче.

«Я стала более требовательной к партнерам, — рассказала она. — К тому же раньше, когда я пила, мне приходилось симулировать. Но во время "сухого" секса я поняла, что не хочу устраивать представления. И научилась достигать оргазмов».

Психотерапевт Ли Филлипса объяснила, что многие бросившие пить люди начинают по-новому оценивать секс. «Алкоголь может возбудить. Но затем это вызывает проблемы. Женщины в состоянии алкогольного опьянения часто испытывают боль во время интимной близости, а мужчины сталкиваются с проблемами с потенцией», — объяснила специалистка.

Ранее сексолог, психолог Лилия Сергеева подсказала наиболее эффективный способ доставить женщине удовольствие в постели и довести ее до оргазма. Она призвала внести в интимную жизнь элемент новизны и разнообразия, чтобы близость не стала обыденностью.