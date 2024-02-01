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10:57, 1 февраля 2024Ценности

Звезда «Игры престолов» пришла на вечеринку в оголяющем грудь топе

Фото: Dave Benett / Getty Images

Британская актриса Мэйси Уильямс пришла на вечеринку Vanity Fair в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», посетила мероприятие, проходившее в отеле Four Seasons. При этом она предстала перед камерами папарацци в полупрозрачном асимметричном топе, вырезы на котором частично обнажали грудь артистки.

Также знаменитость надела просторные бежевые брюки и остроносые черные туфли и дополнила образ миниатюрной белой сумкой, золотистыми серьгами-кольцами и массивным кольцом.

В декабре 2023 года Мэйси Уильямс также посетила церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде без бюстгальтера. Она вышла в свет в пышном белом платье длины макси на тонких бретелях, выполненном из прозрачной ткани.

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      Карина Черных
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