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10:41, 2 февраля 2024Россия

14-летняя российская школьница загорелась во время приготовления блинов

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге 14-летняя школьница готовила блины и загорелась

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница загорелась во время приготовления блинов. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Юную россиянку доставили в больницу с ожогом живота. Как утверждает источник, девочка увлеклась приготовлением и не заметила, что на ней вспыхнула футболка. Она получила ожог шести процентов тела.

Сейчас подростку оказывают всю необходимую помощь медики.

Ранее сообщалось, что в городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решила сделать самогон — она загорелась и попала в реанимацию. Супруг россиянки потушил ее без вызова пожарных.

До этого 72-летний пенсионер захотел сварить самогон и устроил взрыв в квартире жилого дома на улице Шушенской на северо-востоке Москвы.

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      Анна Щербакова
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