50-летняя Хайди Клум в прозрачной кофте станцевала перед камерой

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица на размещенных кадрах предстала в черном бюстгальтере, поверх которого надела прозрачный топ. Кроме того, она примерила облегающую кожаную юбку длины макси, остроносые сапоги на каблуках и солнцезащитные очки.

Знаменитость распустила волосы, накрасила ногти малиновым лаком, подчеркнула скулы румянами и выбрала в качестве украшений серьги с бирюзовыми камнями.

Ранее дочь Хайди Клум Лени Клум рассказала об интимных особенностях поведения матери. Наследница манекенщицы заявила, что Клум имела привычку ходить по дому топлес, смущая гостей.