Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:31, 2 февраля 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум в прозрачной кофте станцевала перед камерой

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица на размещенных кадрах предстала в черном бюстгальтере, поверх которого надела прозрачный топ. Кроме того, она примерила облегающую кожаную юбку длины макси, остроносые сапоги на каблуках и солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Знаменитость распустила волосы, накрасила ногти малиновым лаком, подчеркнула скулы румянами и выбрала в качестве украшений серьги с бирюзовыми камнями.

Ранее дочь Хайди Клум Лени Клум рассказала об интимных особенностях поведения матери. Наследница манекенщицы заявила, что Клум имела привычку ходить по дому топлес, смущая гостей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нужны непопулярные меры». Залужный предупредил о сложностях Украины с увеличением численности ВСУ

      iPhone 15 подешевел в России

      50-летняя Хайди Клум в прозрачной кофте станцевала перед камерой

      В Польше рассказали о нелюбви четверти населения к украинцам

      Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении

      Раскрыты подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки

      Девушка рассказала о традиции родной страны и рассмешила пользователей сети

      В ВСУ позавидовали российской армии из-за батальонов записывающихся добровольцев

      Стало известно об осведомленности США о коррумпированности Зеленского

      В Польше сообщили об ошибке Байдена по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше