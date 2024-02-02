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17:30, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Известного телеведущего обвинили в избиении одной из его жен

Ведущего из Пакистана Сатти отстранили от работы из-за обвинения в избиении жены

Кадр: @ARYZindagiofficial / YouTube

Известного в Пакистане телеведущего Ашфака Сатти отстранили от работы на телеканале ARY News после того, как вторая жена Номаика Сатти обвинила его в избиении. Об этом сообщает пакистанское издание The Friday Times.

Номаика Сатти заявила в соцсетях, что муж сильно избил ее, а также пытался задушить и таскал за волосы, при этом угрожая расправой. «Он часами избивал меня, а затем закрыл в темной комнате без еды и воды. (...) Я провела там несколько дней», — написала женщина. Она также опубликовала фотографии, на которых видно синяки на лице и теле, и сообщила, что написала заявление в полицию.

После этого канал ARY News объявил о временном отстранении Сатти. «Настоящим он немедленно отстраняется от работы до тех пор, пока дело не будет урегулировано законом», — сообщили в компании. Там подчеркнули, что придерживаются политики нетерпимости к насилию или угрозам насилия.

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Сам телеведущий, комментируя обвинения, заявил, что в действительности это жена напала на него. По словам Сатти, травмы, которые она получила, были результатом его самообороны.

Уточняется, что супруга, обвинившая телеведущего в насилии, является его второй женой. Первая жена ранее развелась с ним. Кроме того, у Сатти есть еще одна супруга.

Ранее сообщалось, что полицейские в Нигерии ворвались в студию телеканала и в прямом эфире арестовали гостя передачи. По словам руководителя канала, его сотрудники пытались уговорить правоохранителей позволить им завершить эфир, однако те не послушались.

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      Маргарита Щигарева
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