Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 2 февраля 2024Силовые структуры

Россия объявила в розыск адвоката Навального по делу об экстремизме

МВД РФ объявило в розыск адвоката Навального Михайлову по делу об экстремизме
Ольга Михайлова

Ольга Михайлова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, заочно обвиненную в экстремизме. Об этом говорится в базе ведомства.

Она защищала Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В январе Следственный комитет России (СКР) предъявил ей заочное обвинение по статье 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Она фигурирует в уголовном деле, по которому арестованы ее коллеги — трое других адвокатов Навального. Михайлова находится за границей.

Следователи считают, что они, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о других найденных в допинг-пробе Валиевой препаратах

      Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о проблемах со здоровьем после проекта

      В ЕС признали отсутствие механизмов по выплате миллиардов евро помощи Украине

      Россиянкам перечислили портящую внешний вид верхнюю одежду

      Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

      Американский миллиардер решил провести «Олимпиаду на стероидах»

      Россиянам подсказали способы справиться с бесконечным «днем сурка»

      Россиян предупредили о перспективе займов у бандитов

      Путин назвал три составляющие патриотизма

      «Закрыла глаза и сердце остановилось». Многодетная мать получила сообщение о смерти мужа на СВО и умерла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше