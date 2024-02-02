Россия объявила в розыск адвоката Навального по делу об экстремизме

МВД РФ объявило в розыск адвоката Навального Михайлову по делу об экстремизме

МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, заочно обвиненную в экстремизме. Об этом говорится в базе ведомства.

Она защищала Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В январе Следственный комитет России (СКР) предъявил ей заочное обвинение по статье 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Она фигурирует в уголовном деле, по которому арестованы ее коллеги — трое других адвокатов Навального. Михайлова находится за границей.

Следователи считают, что они, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.