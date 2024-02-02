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17:00, 2 февраля 2024Силовые структуры

Российский военный попался ФСБ на попытке продажи беспилотника Минобороны

ФСБ задержала военного при попытке продать беспилотник, принадлежащий Минобороны

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего, пытавшегося продать принадлежащий Минобороны России беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, спецслужбы обнаружили на маркетплейсе объявление о продаже за 400 тысяч рублей квадрокоптера DJI Mavic2 Enterprice Advanced. В ходе проверки они узнали серийный номер аппарата и выяснили, что он находится на балансе Минобороны.

1 февраля в ходе контрольной закупки сотрудники ФСБ взяли продавца с поличным. Им оказался 33-летний военнослужащий, отвечающий за хранение БПЛА.

Ранее ФСБ задержала в Москве хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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      Любовь Ширижик
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