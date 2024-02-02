Российский военный попался ФСБ на попытке продажи беспилотника Минобороны

ФСБ задержала военного при попытке продать беспилотник, принадлежащий Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего, пытавшегося продать принадлежащий Минобороны России беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, спецслужбы обнаружили на маркетплейсе объявление о продаже за 400 тысяч рублей квадрокоптера DJI Mavic2 Enterprice Advanced. В ходе проверки они узнали серийный номер аппарата и выяснили, что он находится на балансе Минобороны.

1 февраля в ходе контрольной закупки сотрудники ФСБ взяли продавца с поличным. Им оказался 33-летний военнослужащий, отвечающий за хранение БПЛА.

Ранее ФСБ задержала в Москве хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России.