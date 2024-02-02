Большие потери ВСУ в январе объяснили

Полковник Матвийчук объяснил потери ВСУ отсутствием подготовки

Большие потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в январе связаны с отправлением военных в бой без подготовки и прикрытия, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Это также указывает на желание руководства Украины продемонстрировать как можно более активные действия. Потери ВСУ Матвийчук объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Любое наступление должно иметь подготовку. Артиллерийскую, авиационную. А людей бросают в бой бездумно, без подготовки, потому что самолетов нет, а боеприпасы для артиллерии заканчиваются. Во главе стоят сейчас политические цели, а не военные. Чиновники пытаются прикрыть свою некомпетентность», — считает Матвийчук.

Он допустил, что руководство Украины с помощью активизации боевых действий пытается убедить Запад в своей компетенции, чтобы получить дополнительную военную и финансовую поддержку.

«Наиболее активные боевые действия сейчас идут на купянском направлении, в районе Авдеевки и Херсона», — уточнил полковник.

Ранее сообщалось, что российский министр обороны озвучил потери ВСУ за январь. По информации Шойгу, речь идет более чем о 23 тысячах бойцов.