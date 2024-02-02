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02:14, 2 февраля 2024Бывший СССР

Биограф Зеленского рассказал о бункере в Киеве

Биограф Саймон Шустер: в бункер Зеленского не пускают иностранцев

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Иностранным гражданам запрещено посещать бункер президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал автор биографии украинского лидера, американский журналист Саймон Шустер в интервью изданию «Украинская правда».

Он подчеркнул, что сам никогда не бывал в бункере. Шустер отметил, что не следует путать сам бункер и комплекс зданий президента Украины. «Туда иностранцев вообще не пускают. Служба охраны сказала, что это исключено», — сказал он.

Шустер пояснил, что все описание бункера в его книге основано на его интервью с Зеленским и другими людьми, которые там были. «Они мне об этом подробно рассказывали, и с их слов я описывал», — заявил он.

Ранее Саймон Шустер в своей книге The Showman сообщил о распорядке дня Владимира Зеленского и его жизни в бункере после начала специальной военной операции (СВО). По его словам, ночи в бункере были самыми тяжелыми для украинского лидера. Ширины кровати едва хватало, чтобы повернуться с боку на бок.

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      Марина Совина
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