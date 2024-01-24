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11:29, 24 января 2024Интернет и СМИ

«Живой человек не может так выглядеть». Биограф рассказал о жизни Зеленского в бункере после начала СВО

Биограф Шустер в книге The Showman описал жизнь Зеленского в подземном бункере
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский журналист Саймон Шустер в своей книге The Showman рассказал о распорядке дня президента Украины Владимира Зеленского и его жизни в бункере после начала специальной военной операции (СВО), основываясь на беседах с помощниками политика и своем личном знакомстве с ним.

Шустер рассказал, что год провел с украинским президентом. По словам биографа, ночи в бункере были самыми тяжелыми для Зеленского. Ширины кровати едва хватало, чтобы повернуться с боку на бок. Кроме того, его телефон практически никогда не замолкал. «У меня не было права спать, пока я не узнавал, какие удары и где были нанесены», — заявил политик. На ранних этапах, вспоминает Шустер, никто не поддавался отчаянию, однако постепенно люди начинали ломаться.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Еды в бункере было немного. На собраниях раздавали сладости, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом. Шустер пишет, что один украинский министр некоторое время выживал на одном лишь шоколаде.

Он также отмечает, что лицо Зеленского в бункере приобрело землистый оттенок. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников сильно беспокоились. Его помощница по правовым вопросам рассказала, что он напоминал ходячий труп.

Живой человек не может так выглядеть. (...) Я никогда не видела человека в таком состоянии

помощница Владимира Зеленского

Зеленский приглашал помощников смотреть голливудские фильмы

Со временем, как отмечается, жизнь в бункере вошла в более приемлемое русло. Первая видеоконференция была перенесена на 7 утра, и у него было достаточно времени, чтобы позавтракать — неизменно яичницей. Сотрудникам подавали горячие блюда: хот-доги, картофельные клецки, гуляш. Отмечается, что у Зеленского и команды сохранился запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и президент иногда наливал вино помощникам. У политика также были гантели, позже поставили стол для пинг-понга, и мало кто мог одержать над Зеленским победу.

Иногда, пишет Шустер, украинский президент приглашал сотрудников посмотреть фильм — часто новые голливудские релизы. По его словам, Зеленский больше не мог выносить советские комедии, которые его возмущали. Вместо чувства ностальгии он теперь испытывал пустоту.

Немецкий журналист заявил об измождении Зеленского

Заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер рассказал, что Зеленский полностью изможден. Как признался в беседе сам политик, ночью он иногда спит по два часа. Также его часто будят из-за экстренных новостей.

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По словам Ронцхаймера, с начала СВО Зеленский работает практически круглосуточно. Кроме того, у президента Украины практически не остается времени на жену и двоих детей. «Пожалуй, ни на одного президента в настоящее время не оказывается большего давления и ожиданий», — заявил журналист.

Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало СВО

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, что проснулась утром 24 февраля от звуков взрывов на окраине Киева. К моменту ее пробуждения супруг уже был одет в костюм и галстук. «Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось"», — говорилось в материале The Financial Times.

Зеленская заметила, что начало боевых действий не стало для них неожиданностью, однако они все-равно испытали шок от произошедшего. Она также рассказала, что живет раздельно с мужем в целях безопасности. Зеленский ночует в своем кабинете, а она каждый день возвращается к детям.

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      Алина Гончарова
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