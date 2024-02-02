Бывший боец «Вагнера» рассказал о встрече с Пригожиным и жизни после ЧВК

Вернувшийся с СВО вагнеровец рассказал о встрече с Пригожиным и жизни после ЧВК

Вернувшийся из зоны боевых действий бывший боец ЧВК «Вагнер» дал интервью сетевому изданию «63.ру», в котором рассказал о поездке в зону специальной военной операции (СВО), ранении и встрече с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

Мужчина признался, что изначально пошел служить в ЧВК из-за простоты поступления на службу. Пройдя обучение, мужчина присоединился к отряду штурмовиков, в составе которого штурмовал Соледар и Артемовск.

На службе россиянин встречался с главой «Вагнера» Пригожиным. Он описал главу компании как «отличного человека, замечательного и мощного».

В зоне СВО боец получил ранение, которое препятствовало его дальнейшей службе. Вернувшись домой, бывший вагнеровец стал помогать другим вернувшимся с СВО россиянам. На память о службе в ЧВК мужчина набил на шее букву W и изображения нот — вагнеровцев в зоне СВО часто называли «музыкантами».

Ранее еще один экс-сотрудник «Вагнера» рассказал о критериях отбора в ЧВК. Также он упомянул о встрече с Пригожиным, с которым встретился в колонии во время вербовки новобранцев.