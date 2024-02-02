Чистильщик обнаружил в трубе жестяную банку с тысячами долларов

CBC: в Канаде чистильщик нашел в трубе банку с пятью тысячами долларов внутри

В канадском городе Виннипег чистильщики наткнулись на спрятанную внутри вентиляционной трубы жестяную банку с пятью тысячами канадских долларов (335 тысяч рублей). Об этом сообщает CBC News.

По словам владельца компании, занимавшейся чисткой трубы, в его карьере подобных находок еще не было. «Это самое безумное, что мы обнаружили на работе за последние три года, — утверждает он. — Обычно в трубах только пыль, мертвые насекомые, патроны для огнестрельного оружия и всевозможные неприятные вещи».

Деньги передали хозяйке дома, однако она также не смогла объяснить их происхождение. По ее мнению, банку мог спрятать прежний домовладелец. Женщина планирует потратить найденные чистильщиками средства на поездку на Филиппины.

Ранее сообщалось, что сантехник из китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, нашел живую черную саламандру длиной 40 сантиметров в водопроводной трубе жилого дома. Он предположил, что она сбежала с фермы.