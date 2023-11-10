Сантехник обнаружил гигантскую трехкилограммовую саламандру в трубе жилого дома

В Китае сантехник обнаружил трехкилограммовую саламандру в трубе жилого дома

Сантехник из китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, нашел гигантскую саламандру в водопроводной трубе жилого дома. Об этом сообщает The Thaiger.

Сюэ Хуэй приехал к клиенту для устранения неполадок в работе водопроводной трубы, когда обнаружил внутри нее живую черную саламандру длиной 40 сантиметров. Сантехник был шокирован и заявил, что прежде никогда не сталкивался с подобными случаями.

Он извлек трехкилограммовую саламандру из трубы, внимательно ее рассмотрел и пришел к выводу, что она принадлежит к искусственно выведенному виду. Хуэй предположил, что она сбежала с фермы по разведению.

Произошедшее сблизило сантехника и клиента, и между ними завязалась дружба. Житель дома решил оставить саламандру у себя и пообещал, что будет заботиться за ней.

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