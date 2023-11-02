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20:25, 2 ноября 2023Из жизни

Гигантская ящерица поселилась под крыльцом у ничего не подозревающей женщины

Жительница США обнаружила аргентинского черно-белого тегу под своим крыльцом

Фото: Unsplash

Жительница США обнаружила под своим крыльцом гигантскую экзотическую рептилию. Об этом сообщает WRDW.

Женщина из города Атенс, штат Джорджия, утверждает, что не подозревала, что в ее дворе поселилась гигантская ящерица. По словам американки, об этом ей рассказали соседские дети.

Выяснилось, что под крыльцом женщины тайно проживал аргентинский черно-белый тегу — южноамериканская ящерица, похожая на варана. Длина рептилии составила почти один метр.

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Кому принадлежит тегу, остается неизвестным. По мнению властей, ящерица была чьим-то домашним животным. «Их трудно содержать, а когда они вырастают, владельцы могут потерять желание или не иметь возможности ухаживать за ними», — говорит сотрудник департамента природных ресурсов штата Джорджия.

Аргентинские черно-белые тегу — хищники, предпочитающие жить в норах. Ящерицы питаются мелкими животными и глотают их целиком. Более крупных особей разрывают на части. Средняя длина тегу составляет около метра, а вес — семь-восемь килограммов.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем.

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      Алиса Удовик
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