Гигантская ящерица поселилась под крыльцом у ничего не подозревающей женщины

Жительница США обнаружила аргентинского черно-белого тегу под своим крыльцом

Жительница США обнаружила под своим крыльцом гигантскую экзотическую рептилию. Об этом сообщает WRDW.

Женщина из города Атенс, штат Джорджия, утверждает, что не подозревала, что в ее дворе поселилась гигантская ящерица. По словам американки, об этом ей рассказали соседские дети.

Выяснилось, что под крыльцом женщины тайно проживал аргентинский черно-белый тегу — южноамериканская ящерица, похожая на варана. Длина рептилии составила почти один метр.

Кому принадлежит тегу, остается неизвестным. По мнению властей, ящерица была чьим-то домашним животным. «Их трудно содержать, а когда они вырастают, владельцы могут потерять желание или не иметь возможности ухаживать за ними», — говорит сотрудник департамента природных ресурсов штата Джорджия.

Аргентинские черно-белые тегу — хищники, предпочитающие жить в норах. Ящерицы питаются мелкими животными и глотают их целиком. Более крупных особей разрывают на части. Средняя длина тегу составляет около метра, а вес — семь-восемь килограммов.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем.

