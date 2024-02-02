Десятки тысяч жителей Киргизии остались без горячей воды и тепла из-за аварии

В Бишкеке из-за аварии на ТЭЦ 60 тысяч квартир остались без горячей воды и тепла

В столице Киргизии Бишкеке десятки тысяч жителей остались без горячей воды и тепла из-за серьезной аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает Министерство энергетики республики, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что электроэнергию в дома подают бесперебойно, а подача горячей воды в некоторых районах приостановлена ради поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей. Это затронуло примерно 60 тысяч квартир.

В министерстве добавили, что создан оперативный штаб, который поможет восстановить отопление в домах жителей Бишкека. В Минэнерго также призвали население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Авария на бишкекской ТЭЦ случилась в ночь на 2 февраля в 03:00 (00:00 мск). В результате вышло из строя оборудование. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. Очевидцы сообщили о вспышке на теплоцентрали, после чего в старом здании начался пожар. Пострадали пятеро сотрудников ТЭЦ — трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Жители Бишкека начали жаловаться на отсутствие горячей воды и отопления утром 2 февраля. При этом синоптики прогнозируют в столице Киргизии минус шесть градусов мороза днем и до минус девяти — ночью.