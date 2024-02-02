В России собрались бороться с серыми зарплатами с помощью налоговой тайны

«Известия»: Минтруд просит доступ к налоговой тайне для борьбы с серыми доходами

Министерство труда и социальной защиты России попросило предоставить ему доступ к данным граждан, которые содержат налоговую тайну. В ведомстве объяснили инициативу намерением усилить борьбу с серыми доходами и нелегальной занятостью. Об этом со ссылкой на проект приказа Минтруда пишут «Известия».

Если документ утвердят, то налоговые органы будут отправлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда данные о работодателях с признаками нарушений, указывающими на неформальную занятость.

Под такими признаками подразумевают заключение договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицами, которые работают на постоянной основе, договоров более чем с десятью самозанятыми и начисление им более 50 тысяч рублей в месяц, а также отклонение среднемесячной зарплаты от среднего значения в регионе на 35 процентов.

Минтруд в таком случае хотел бы знать ИНН работодателя, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации и сумму доначисленных налогов. В случае утверждения приказ вступит в силу 1 марта.

Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что обмен данными налоговых органов и Роструда может стать эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью. Как минимум незаконные практики можно будет быстрее выявлять и пресекать. Вместе с тем другие эксперты напоминают, что на данном этапе у Роструда нет достаточного количества сотрудников для такой работы, а при передаче данных между ведомствами велик риск утечек.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минтруд оценил количество россиян, занятых в сером секторе экономики, в 663 тысячи человек, что составляет 0,8 процента от всего трудоспособного населения.

В список отраслей, где наиболее высока частота нарушений, попали торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство.