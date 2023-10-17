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12:19, 17 октября 2023Экономика

Минтруд назвал долю занятых в теневом секторе россиян

Минтруд: более 650 тысяч россиян находятся в неформальных трудовых отношениях

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В теневом секторе российской экономики в 2022 году были заняты 663 тысячи россиян, что составляет 0,8 процента от всего трудоспособного населения. Об этом со ссылкой на доклад Минтруда пишут «Известия».

В список высокорисковых отраслей, где наиболее высока доля неформальных трудовых отношений, попали торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство.

В министерстве намерены заняться стимулированием компаний для выхода из серой зоны и легализации трудовых отношений. Для этого чиновники предложили законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости и ввести общедоступный черный список работодателей, у которых обнаружены нарушения.

Замглавы Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова объяснила, что платформенная занятость предполагает разовые работы и услуги. Их исполнители, как правило, имеют статус самозанятых, а их труд к неформальному не относится.

Однако на рынке процветает практика серого аутстаффинга, когда практикуется наем через посредников. С помощью этих схем компании обходят трудовое законодательство и оптимизируют собственные расходы. Эксперт указала, что четкое разграничение работы на себя и на компанию через платформы поспособствовала бы обелению рынка труда. Также она заметила, что неформальную занятость выявить сложно, и найденные Минтруда почти 700 тысяч человек представляют собой большие цифры.

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Между тем профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов напомнил, что рост стоимости заемных средств для компаний и дефицит рабочей силы в последнее время заставляет бизнес искать любые способы экономии. Одним из них по-прежнему остается снижение официальных зарплат через выдачу части дохода в конвертах.

В сентябре стало известно, что власти решили заняться неформальным рынком труда из-за желания увеличить сбор налогов. По данным СМИ, регионам установят KPI по «легализации» таких работников, так что за три года они должны будут «обелить» 30 процентов теневого сектора.

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    Платон Щукин
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