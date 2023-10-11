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16:04, 11 октября 2023Экономика

Россиянам назвали негативные последствия высокой ключевой ставки

Решетников: высокая ключевая ставка может плохо повлиять на инвесткредитование
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Высокая ключевая ставка в дальнейшем может привести к снижению инвестиционного кредитования, приводит ТАСС слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Министр отметил, что понимает логику действий Центробанка, но беспокоится из-за их долгосрочных последствий. По его словам, исходя из имеющихся сейчас ставок, «серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут».

15 сентября Центробанк увеличил ключевую ставку с 12 до 13 процентов годовых. Регулятор поднял ставку в третий раз подряд с июля 2023-го. Меры были приняты на фоне ускорения инфляции и снижения курса рубля.

В регуляторе допускают и дальнейшее повышение ключевой ставки. Как объяснил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений будет недостаточно. ЦБ ожидает, что на следующий год ключевая ставка в России составит от 11,5 до 12,5 процента. По мере снижения инфляции она будет возвращаться в нейтральный диапазон 5,5-6,5 процента, но этого следует ждать к 2026 году.

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    Дмитрий Воронин
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