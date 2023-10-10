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17:22, 10 октября 2023Экономика

В Центробанке допустили жесткие меры для замедления роста цен

Зампред Заботкин: Банк России допускает ужесточение мер для замедления инфляции
СюжетКурс доллара:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Банке России допустили дальнейшее повышение ключевой ставки. Об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя регулятора, для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений будет недостаточно. Для достижения целевого показателя потребуются дополнительные жесткие меры в течении всего 2024 года.

В ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Заботкин также отметил, что на следующий год ключевая ставка в России составит от 11,5 до 12,5 процента. По мере снижения инфляции она будет возвращаться в нейтральный диапазон 5,5-6,5 процента, но этого следует ждать к 2026 году, добавил он.

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15 сентября Центробанк увеличил ключевую ставку с 12 до 13 процентов годовых. Регулятор поднял ставку в третий раз подряд с июля 2023-го. Причиной стало ускорение инфляции, которое мешает достижению целевого показателя в 4 процента.

Заботкин утверждал, что без увеличения ключевой ставки с 8,5 процента годовых курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Благодаря ужесточению ДКП регулятору удалось сдержать дальнейшее укрепление американской валюты к российской, объяснил он.

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    Вячеслав Агапов
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