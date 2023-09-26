Власти обеспокоились работой россиян «всерую» из-за недобора налогов

РБК: Минтруд займется оценкой числа россиян, работающих «всерую»

Минтруд займется оценкой потенциальной численности россиян, занятых в теневом секторе экономики, пишет РБК со ссылкой на документ, подписанный директором департамента занятости и трудовой миграции министерства Михаилом Кирсановым.

Ранее опрошенные изданием эксперты объяснили, что власти обеспокоились проблемой работы россиян «всерую» в том числе ради обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, которые сильно зависят от поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Минтруд предложил формулу расчета потенциального масштаба теневой занятости. На основе полученных с ее помощью результатов для регионов установят KPI (целевой показатель) по «легализации» таких работников. Предполагается, что за три года региональные власти должны будут «обелить» 30 процентов теневого сектора.

Расчет числа работающих «всерую» будет проводиться в два этапа. На первом власти определят количество неработающих россиян в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) неработающих лиц вычтут детей, пенсионеров и людей старше трудоспособного возраста. Вторым этапом из полученного количества вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать — то есть тех, кто получает госсубсидии или содержится за счет третьих лиц.

Как следует из полученного РБК документа, ведомство признает, что итоговый показатель может неточно отражать реальное положение. Среди прочего Минтруд объясняет это тем, что в формуле задействуются данные из разных административных источников, а к занятым в теневом секторе могут попасть незарегистрированные безработные.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов добавил, что формула не учитывает россиян, получающих часть зарплаты «в конверте» или тех, кого работодатель умышленно переводел в самозанятость. Также методика расчета не включает мигрантов, работающих без патента. Перечисленные категории не относятся к неработающему застрахованному населению, объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что подход Минтруда не учитывает внутрироссийскую миграцию.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что без трудовых договоров в России работают около 12 миллионов человек, в том числе у них нет гражданско-правовых договоров и они не являются самозанятыми.

