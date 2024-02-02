Домохозяек призвали поливать мебель водкой

«БелНовости»: отмыть жирный налет с кухонной мебели поможет водка

Отмыть жирный налет с мебели поможет средство на основе водки. Такой совет дали домохозяйкам эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что на кухонной мебели часто остаются жирные следы и липкие пятна. Чтобы избавиться даже от трудновыводимых пятен, они предложили влить в емкость 100 миллилитров водки и смешать с двумя столовыми ложками жидкости для мытья посуды. Получившуюся смесь понадобится перелить в распылитель и нанести на загрязненную поверхность, после чего оставить на 20 минут. Когда указанное время пройдет, остатки средств и загрязнений можно будет смыть.

Ранее эксперты «БелНовостей» призвали для устранения неприятных запахов использовать обычную пищевую соду.