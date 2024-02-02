Эксперты призвали посыпать ковры содой

Эксперты «БелНовости»: сода является эффективным средством для мытья ковра

Домохозяйкам для чистки ковра рекомендуется использовать соду. С ее помощью ковер можно постирать прямо на полу, рассказали эксперты издания «БелНовости».

Они указали, что пищевая сода обладает способностью впитывать пыль и грязь. Рекомендуется посыпать ковер этим веществом, особенно тщательно обработав затертые участки или пятна. Затем необходимо натереть поверхность ковра щеткой и оставить на час. Для завершения уборки ковер нужно пропылесосить.

Чтобы удалить остатки соды с ковров с длинным ворсом, его, возможно, придется пропылесосить несколько раз.

Ранее домохозяйкам посоветовали отмывать жирный налет с мебели с помощью средства на основе водки. Для приготовления раствора ее необходимо смешать с жидкостью для мытья посуды.