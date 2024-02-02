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16:46, 2 февраля 2024Мир

Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

ЕС выразил солидарность и поддержку российским оппозиционерам в лице «Би-2»

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) оказывает поддержку российским оппозиционерам. Об этом на фоне ситуации с рок-группой «Би-2» в Тайланде заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Евросоюз солидарен с российской группой. «ЕС пытается также не только выражать солидарность, но и оказывать практическую поддержку»

Однако Стано не стал уточнять детали этой поддержки, а также каким людям и организациям она оказывается.

Ранее в министерстве иностранных дел Израиля заявили, что ведомство добилось освобождения всех музыкантов «Би-2» в Таиланде. В МИД отметили, что музыканты направляются в Израиль.

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      Дарья Балацкая
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