Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

ЕС выразил солидарность и поддержку российским оппозиционерам в лице «Би-2»

Европейский союз (ЕС) оказывает поддержку российским оппозиционерам. Об этом на фоне ситуации с рок-группой «Би-2» в Тайланде заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Евросоюз солидарен с российской группой. «ЕС пытается также не только выражать солидарность, но и оказывать практическую поддержку»

Однако Стано не стал уточнять детали этой поддержки, а также каким людям и организациям она оказывается.

Ранее в министерстве иностранных дел Израиля заявили, что ведомство добилось освобождения всех музыкантов «Би-2» в Таиланде. В МИД отметили, что музыканты направляются в Израиль.