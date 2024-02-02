Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту предъявили окончательные обвинения

«Ъ»: фигурантам по делу о теракте на Крымском мосту грозят пожизненные сроки

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам громкого уголовного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как стало известно изданию, фигурантам грозят пожизненные сроки. Кроме того, выяснилось, что руководителем террористической группы теперь считают не начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, а председателя украинской Службы безопасности Василия Малюка.

Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых превысил семь миллиардов рублей. Восемь обвиняемых находятся под стражей, еще пятеро — в розыске, пишет «Ъ». Дело уже насчитывает более 100 томов.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

