Активы фондов денежного рынка США превысили шесть триллионов долларов

Объем активов фондов денежного рынка США впервые в истории превысил $6 трлн

Растущие последние пару лет фонды денежного рынка США впервые в истории накопили активов на сумму более 6 триллионов долларов. Только за последние семь дней в январе их объем увеличился на 41,7 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Института инвестиционных компаний пишет Bloomberg.

В этот период инвесторы выводили средства из фондов, ориентированных на высоколиквидные активы, но общий объем активов все равно увеличивался. Тренд был задан в 2022 году, когда Федеральная резервная система (ФРС) США начала повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, разогнавшейся во время пандемии COVID-19.

Центробанки крупнейших западных экономик говорят о готовности снижать ставки, однако ФРС пока не торопится смягчать денежно-кредитную политику. Так, глава ФРС Джером Пауэлл в среду предупредил, что ждать такого решения в марте не стоит.

Ранее исследовательская компания PitchBook подсчитала, что американские венчурные фонды накопили рекордные 311 миллиардов долларов и постепенно переходят к вложениям в уже состоявшийся бизнес. Такая динамика свидетельствует об осторожности в инвестициях и грозит крахом перспективным компаниям, нуждающимся в финансировании.