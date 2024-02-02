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19:26, 2 февраля 2024Из жизни

Одержимый бессмертием миллиардер пообещал уничтожить все традиции и нормы

Миллиардер Брайан Джонсон: людям нужно отказаться от всех норм и обычаев

Фото: Business Wire / АР

Миллиардер Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, заявил, что стремится уничтожить все традиции и нормы. Об этом сообщает Fox News.

В интервью подкасту The Rich Roll Podcast Джонсон объяснил, что из-за стремительного развития технологий человечество скоро окажется на распутье. Он полагает, что при пессимистическом сценарии развития событий искусственный интеллект превзойдет человека. В этом случае люди станут не нужны и будут вести бессмысленное существование, получая безусловный базовый доход.

Единственную альтернативу Джонсон видит в радикальном усовершенствовании человека. По его мнению, только в этом случае у людей есть будущее. Но для этого им, как он считает, нужно проявить волю, отказаться от всех человеческих норм, обычаев и мыслей и превратиться в своего рода чистый лист, открытый ко всему новому.

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Миллиардер добавил, что работает в этом направлении, но из-за подобных взглядов часто подвергается критике.

Брайан Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения миллиардер переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.

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      Олег Парамонов
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