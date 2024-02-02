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16:55, 2 февраля 2024Среда обитания

Стало известно о покупке основателем Google пятого острова

Сооснователь Google Ларри Пейдж приобрел остров в Пуэрто-Рико
Ларри Пейдж

Ларри Пейдж. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Сооснователь корпорации Google Ларри Пейдж тайно приобрел частный остров в Пуэрто-Рико. Покупка обошлась в 32 миллиона долларов, пишет Business Insider со ссылкой на документы.

Покупку медиамагнат планировал еще с 2013 года: тогда Пейдж разрывался между островами Ганса Лоллика и Кайо-Норте. В итоге миллиардер приобрел их все. В 2014 году Пейдж купил Большой и Малый острова Ганса Лоллика за 23 миллиона долларов. Другая сделка состоялась в 2018 году. Большая часть острова Кайо-Норте была приобретена за 28,7 миллиона долларов, а меньшая — за 3,4 миллиона.

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До этих пор власти Пуэрто-Рико не были в курсе смены владельца острова. Заявок на строительство на этой территории местные чиновники также не получали. Вместе с Кайо-Норте сооснователь Google владеет пятью островами в Карибском бассейне и Южной Пацифике.

Ранее стало известно о снижении цен на острова Джеффри Эпштейна. Бывшие владения миллионера-педофила подешевели на 11 миллионов долларов.

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      Виктория Клабукова
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