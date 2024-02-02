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17:11, 2 февраля 2024Мир

ХАМАС попросило Россию стать гарантом при обмене пленными с Израилем

ХАМАС попросило Россию стать гарантом при обмене пленными с Израилем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС попросило Россию стать гарантом при обмене пленными с Израилем. Об этом РИА Новости заявил член политбюро движения Бассем Наим.

«Когда мы вносили свои предложения, мы просили о региональных и международных гарантиях для осуществления [обмена], (...) мы просили Россию также выступить гарантом осуществления [обмена»]», — объяснил представитель ХАМАС.

По словам Наима, ХАМАС важно, чтобы другими гарантами также выступили Катар, Египет и ООН.

Он также отметил, что любое соглашение по Газе должно привести к прекращению огня, выводу израильских войск, а также открытию границ и ввозу продовольствия на территорию анклава.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что Россия может содействовать освобождению израильских заложников. По ее словам, у Москвы есть влияние и возможность приложить усилия к переговорам с ХАМАС и успешно выполнить эту задачу.

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      Дарья Балацкая
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