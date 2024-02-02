Израиль заявил о влиянии России в содействии освобождению заложников

Посол Израиля: у России есть влияние для содействия освобождению заложников

У России есть влияние и возможности для содействия освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

Дипломат повторила обращение премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в ходе переговорах с президентом России Владимиром Путиным о том, что Израиль действительно просит посодействовать, предпринять все возможные усилия, [чтобы] освободить заложников из плена ХАМАС.