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13:36, 2 февраля 2024Мир

Израиль заявил о влиянии России в содействии освобождению заложников

Посол Израиля: у России есть влияние для содействия освобождению заложников

Фото: Susana Vera / Reuters

У России есть влияние и возможности для содействия освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

Дипломат повторила обращение премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в ходе переговорах с президентом России Владимиром Путиным о том, что Израиль действительно просит посодействовать, предпринять все возможные усилия, [чтобы] освободить заложников из плена ХАМАС.

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      Семен Александров
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