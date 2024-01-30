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18:38, 30 января 2024Мир

В Израиле призвали пересмотреть отношения с Россией

Лапид: Израилю нужно пересмотреть отношения с Россией из-за позиции по Газе

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Израилю следует пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по Газе, заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид в беседе с порталом «Вести».

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — заявил он.

По мнению политика, Россия встала на сторону радикального палестинского движения ХАМАС, что выражается в заявлениях официальных лиц и приемах делегаций группировки в Москве. Однако Израилю необходимо поддерживать отношения с Россией «по причинам стратегического характера», убежден Лапид, несмотря на то, что прежних теплых отношений между странами в ближайшее время не будет.

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      Варвара Кошечкина
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